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12:34   9 Июня 2018
Россия
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Адвокаты Concord настаивают на незаконном назначении Мюллера спецпрокурором

Адвокаты Concord настаивают на незаконном назначении Мюллера спецпрокурором

Адвокаты российской компании Concord Management and Consulting продолжают занимать агрессивную позицию по отношению к комитету спецпрокурора Роберта Мюллера.

Накануне защита Concord обратилась с новым заявлением к федеральному судье, в котором говорится, что Мюллер получил пост специального прокурора незаконно и никакая правовая норма Соединенных Штатов Америки не запрещает обзор материалов обвинения, выданных коллегии присяжных заседателей.

Поданное заявление стало ответом на действия команды Мюллера, которая отказалась предоставить адвокатам возможность ознакомиться с инструкциями, выданные присяжным стороной обвинения. Об этом сообщает Courthousenews.

Также в заявлении защита российской компании обвиняет команду Мюллера в действиях, которые идут вразрез с директивами американского Минюста. 

Адвокаты Concord настаивают на незаконном назначении Мюллера спецпрокурором

Concord Management также раскритиковала команду спецпрокурора в ошибочном выборе судебных прецедентов, на которые опирается сторона обвинения.

Адвокаты в очередной раз попросили суд разрешить им ознакомиться с материалами обвинения, которые жюри присяжных получило от команды Мюллера.

Спецпрокурор Роберт Мюллер занимается расследованием якобы сговора команды американского лидера Дональда Трампа с российской стороной на президентских выборах-2016.

Адвокаты Concord настаивают на незаконном назначении Мюллера спецпрокурором

В феврале Министерство юстиции США обвинило 13 россиян и три юридические компании РФ во «вмешательстве» в политические процессы страны. Мюллер подписал обвинительное заключение.

В списке компаний оказались Concord Managment, Concord Catering и Агентство интернет-исследований. Владельцем данных структур выступает бизнесмен Евгений Пригожин. Он решительно отрицает причастность к делу.

Ранее сообщалось, что юристы Concord из компании Reed Smith заявили, что обвинительное заключение Мюллера не доказывает существования преступного сговора с целью обмана Штатов.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #сша #роберт мюллер #вмешательство в выборы сша #concord
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