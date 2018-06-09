Адвокаты Concord настаивают на незаконном назначении Мюллера спецпрокурором

Адвокаты российской компании Concord Management and Consulting продолжают занимать агрессивную позицию по отношению к комитету спецпрокурора Роберта Мюллера.

Накануне защита Concord обратилась с новым заявлением к федеральному судье, в котором говорится, что Мюллер получил пост специального прокурора незаконно и никакая правовая норма Соединенных Штатов Америки не запрещает обзор материалов обвинения, выданных коллегии присяжных заседателей.

Поданное заявление стало ответом на действия команды Мюллера, которая отказалась предоставить адвокатам возможность ознакомиться с инструкциями, выданные присяжным стороной обвинения. Об этом сообщает Courthousenews.

Также в заявлении защита российской компании обвиняет команду Мюллера в действиях, которые идут вразрез с директивами американского Минюста.

Concord Management также раскритиковала команду спецпрокурора в ошибочном выборе судебных прецедентов, на которые опирается сторона обвинения.

Адвокаты в очередной раз попросили суд разрешить им ознакомиться с материалами обвинения, которые жюри присяжных получило от команды Мюллера.

Спецпрокурор Роберт Мюллер занимается расследованием якобы сговора команды американского лидера Дональда Трампа с российской стороной на президентских выборах-2016.

В феврале Министерство юстиции США обвинило 13 россиян и три юридические компании РФ во «вмешательстве» в политические процессы страны. Мюллер подписал обвинительное заключение.

В списке компаний оказались Concord Managment, Concord Catering и Агентство интернет-исследований. Владельцем данных структур выступает бизнесмен Евгений Пригожин. Он решительно отрицает причастность к делу.

Ранее сообщалось, что юристы Concord из компании Reed Smith заявили, что обвинительное заключение Мюллера не доказывает существования преступного сговора с целью обмана Штатов.