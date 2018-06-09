Роль личности. Социолог объяснила рекордное число россиян, считающих себя патриотами

По данным ВЦИОМ, патриотами называют себя 92% граждан РФ. Это максимум за 18 лет.

Политика по воспитанию молодежи в России, а также личность самого президента Владимира Путина: именно этими двумя причинами и объясняется рекордное число россиян, назвавших себя патриотами, считает академик Академии политической науки, гендиректор исследовательского центра «Лаборатория Крыштановской» Ольга Крыштановская.

В преддверии Дня России ВЦИОМ опросил две тысячи человек старше 18 лет. В результате 92% респондентов ответили, что являются патриотами. Это самый большой показатель за последние 18 лет. Например, в 2000 году такого мнения придерживались 84% россиян, в 2011 - 80%.

Крыштановская отметила, что последние годы государство вело активную работу по развитию патриотизма и это не прошло даром.

«Во-вторых, личность самого Путина. Очень мощный фактор. Раньше социологи отмечали кризис идентичности, мы перестали понимать, кто мы. Были советские, теперь не советские. Кто русским себя называл, кто россиянином. Не было единой точки, фокус, который бы объединял людей. Путин нашел установку, понятную всем: за великую Россию, за национальные интересы. Она вызвала уважение», — прокомментировала социолог.

Согласно данным ВЦИОМ, сегодня 59% опрошенных считают, что быть патриотом - значит любить свою страну, 38% понимают под этим работу во благо страны, 39% россиян называют патриотизмом стремление к изменению положения дел в государстве, 29% считают, что быть патриотом - значит защищать свою страну от нападок и обвинений.