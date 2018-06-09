Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде на Украине
В ходе совместного брифинга председателей парламентов Грузии, Молдовы и Украины в Киеве.
Глава Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде, принятый парламентом в четверг, 7 июня. Некоторые положения законопроекта изменили после консультаций с Международным валютным фондом. Депутаты дискутировали о норме, которая решает роль общественного совета международных экспертов при отборе судей.
.@AndriyParubiy урочисто підписав #ЗП7440 про Вищий антикорупційний суд#Parl4Sec pic.twitter.com/VmILlpwmqO— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) June 9, 2018
Закон определяет порядок проведения конкурса по отбору антикоррупционных судей. Согласно документу, Высшему антикоррупционному суду подследственны уголовные дела относительно коррупционных преступлений. Суд создали по требованию МВФ к украинскому государству.
#ФотоДня : Текст #ЗП7440 про Вищий антикорупційний суд та ручка, якою @AndriyParubiy підписав цей закон????️https://t.co/Y4yvsSFow0 pic.twitter.com/CorDhiyu8z— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) June 9, 2018