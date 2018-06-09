Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде на Украине

В ходе совместного брифинга председателей парламентов Грузии, Молдовы и Украины в Киеве.

Глава Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде, принятый парламентом в четверг, 7 июня. Некоторые положения законопроекта изменили после консультаций с Международным валютным фондом. Депутаты дискутировали о норме, которая решает роль общественного совета международных экспертов при отборе судей.

Закон определяет порядок проведения конкурса по отбору антикоррупционных судей. Согласно документу, Высшему антикоррупционному суду подследственны уголовные дела относительно коррупционных преступлений. Суд создали по требованию МВФ к украинскому государству.