Песков: Путин и Трамп обсуждали возможную встречу в Вене

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеры России и США обсуждали возможную встречу в Вене во время недавнего телефонного разговора.

Песков пояснил, что, как правило, рассматриваются разные города, где может состояться встреча. Однако саму необходимость переговоров президенты уже обсуждали. Каких-то конкретных договоренностей пока не достигнуто.

На вопрос журналистов, говорил ли Путин с канцлером Австрии Себастьяном Курцем о Вене как о площадке для двустороннего самиита, Песков ответил, что речь об этом заходила.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Австрия готова провести у себя эту встречу. В материале издания упомянули, что она может состояться уже этим летом.