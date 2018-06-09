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12:12   9 Июня 2018
Россия
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Песков: Путин и Трамп обсуждали возможную встречу в Вене

Песков: Путин и Трамп обсуждали возможную встречу в Вене

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеры России и США обсуждали возможную встречу в Вене во время недавнего телефонного разговора.

Песков пояснил, что, как правило, рассматриваются разные города, где может состояться встреча. Однако саму необходимость переговоров президенты уже обсуждали. Каких-то конкретных договоренностей пока не достигнуто.

На вопрос журналистов, говорил ли Путин с канцлером Австрии Себастьяном Курцем о Вене как о площадке для двустороннего самиита, Песков ответил, что речь об этом заходила.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Австрия готова провести у себя эту встречу. В материале издания упомянули, что она может состояться уже этим летом.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #песков #политика #трамп #вена
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