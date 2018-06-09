Россия не исключает возможность создания базы ВМФ в Судане

Вопрос создания базы ВМФ РФ, с предложением о которой выступила суданская сторона, находится на стадии обсуждения.

Однако, по словам посла России в Судане Владимира Желтова, речь идет скорее о пункте военно-технического обеспечения, а не о полноценной базе.

«Предложение пока что находится на стадии изучения и обсуждения соответствующими профильными органами в России и Судане. Когда решения примут, о нем сообщат через официальные каналы», — сообщил Желтов в интервью РИА «Новости».

Он подчеркнул, что речь идет не о базе Военно-морского флота, а о пункте материально-технического обеспечения российских военных кораблей, базирующихся в Красном море. Дипломат добавил, что вопрос о строительстве, в целом, является секретным.

В ноябре 2017 года президент Судана Омар аль-Башир посетил России. Лидер Судана обсудил с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу возможность создания военной базы в Красном море. Пока что стороны не пришли к соглашению по данному вопросу.