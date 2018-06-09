Россия подарит праздник футбола миллиардам болельщиков со всего мира — Дворкович

Организаторы чемпионата мира-2018 нацелены сделать так, чтобы праздник футбола почувствовали не только зрители на трибунах, но и миллиарды людей у телеэкранов.

Об этом заявил председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович в ходе открытия Международного вещательного центра (IBC) в Москве. Он отметил, что российское правительство и организационный комитет при поддержке Международной федерации футбола выполнили большую работу. С помощью IBC праздником футбола смогут насладиться миллиарды людей на планете, подчеркнул Дворкович.

ЧМ по футболу состоится в одиннадцати российских городах в период с 14 июня по 15 июля.

Британский режиссер Гай Ричи снял с этому крупному спортивному событию видеоролик с участием нападающего российской сборной и футбольного клуба «Краснодар» Федора Смолова. В видео также задействованы другие спортсмены, известные своими достижениями на весь мир.