Захарченко: ДНР и ЛНР хотят занять территорию, которую считают своей

Глава ДНР Александр Захарченко считает, что у ДНР и ЛНР есть общая цель. Это стремление занять территорию, которую самопровозглашенные республики считают своей.

Он пояснил, что как только эта задача будет выполнена, республики будут решать, в каком формате существовать дальше и на каких условиях.

Глава ДНР уточнил, что республики могут идти дальше каждая по отдельности или же существовать конфедерацией.

«Может, это будет объединение или присоединение», — добавил он.

Несмотря ни на что, республики всегда готовы помочь друг другу. По словам Захарченко, у них общая политика и общие проблемы.

Ранее и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник выразил надежду, что сотрудничество с главой ДНР Александром Захарченко будет продолжаться.