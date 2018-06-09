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11:45   9 Июня 2018
Весь мир
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Роухани призвал РФ к диалогу после выхода США из ядерной сделки

Роухани призвал РФ к диалогу после выхода США из ядерной сделки

Вашингтон незаконно вышел из  Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, считает президент Хасан Роухани.

По его словам, Москве и Тегерану нужно наладить диалог после одностороннего выхода США из ядерной сделки. Роухани отметил, что РФ сыграла «важную и конструктивную роль» в исполнении соглашений. 

«Требуется более серьезный и важный диалог», — подчеркнул президент Ирана.

Роухани призвал РФ к диалогу после выхода США из ядерной сделки

Российский лидер Владимир Путин встретился с иранским коллегой Хасаном Рухани в Циндао на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в субботу, 9 июня. Президент Ирана сказал Владимиру Владимировичу, что двусторонние отношения Москвы и Тегерана — уникальные, потому что охватывают все уровни и вопросы. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #путин #иран #политика #рухани #шос
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