Роухани призвал РФ к диалогу после выхода США из ядерной сделки
Вашингтон незаконно вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, считает президент Хасан Роухани.
По его словам, Москве и Тегерану нужно наладить диалог после одностороннего выхода США из ядерной сделки. Роухани отметил, что РФ сыграла «важную и конструктивную роль» в исполнении соглашений.
«Требуется более серьезный и важный диалог», — подчеркнул президент Ирана.
Российский лидер Владимир Путин встретился с иранским коллегой Хасаном Рухани в Циндао на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в субботу, 9 июня. Президент Ирана сказал Владимиру Владимировичу, что двусторонние отношения Москвы и Тегерана — уникальные, потому что охватывают все уровни и вопросы.
Владимир Путин встретился с Президентом Ирана Хасаном Рухани #ШОС https://t.co/VjtcxO5qDO pic.twitter.com/WlAX6gYr2v— Президент России (@KremlinRussia) June 9, 2018