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8:33   9 Июня 2018
Россия
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Путин назвал успешным сотрудничество с Ираном по САР

Путин назвал успешным сотрудничество с Ираном по САР

Российский лидер Владимир Путин заявил об успешном сотрудничестве Ирана и России по вопросу разрешения сирийского кризиса.

В ходе встречи с иранским президентом Хасаном Роухани на полях саммита ШОС в Циндао  Путин отметил, что есть что обсудить, так как появились определенные результаты. Глава российского государства также отметил, что рад возможности поработать с Роухани в рамках этой международной встречи.

Ранее помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков сообщал, что в период с 9 по 10 июня в Циндао пройдет саммит ШОС, его ключевые мероприятия запланированы на воскресенье. Ключевой темой встречи с Роухани он называл укрепление торгово-экономических связей.

В рамках мероприятия у Путина запланирован ряд двусторонних встреч — с президентами Ирана, Монголии, Узбекистана, Пакистана и Таджикистана.

Отметим, что Путин и Рухани встречаются в этом году уже второй раз. 4 апреля у них состоялись переговоры в Анкаре на саммите Россия-Турция-Иран.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #иран #политика #китай #роухани #шос
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