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11:46   9 Июня 2018
Россия
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Популярность московского велопроката бьет все рекорды

Популярность московского велопроката бьет все рекорды

Москвичи совершили больше миллиона поездок с помощью велосипедов московских прокатных станций, что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Рекордный спрос на двухколесный транспорт наблюдался 9 мая —  услугами велопроката воспользовались 43 тысячи человек.

В 2018 году исполняется пять лет совместному проекту Правительства Москвы и «Банка Москвы» — «Велобайк». Система проката стала третьей в мире по размеру. Пока что Москва уступает только Парижу и Лондону. Сейчас москвичам доступно 430 станций велопроката.

Алексей Сидоров из велоклуба «Яуза» рассказал изданию iReactor о том, что в последние годы популярность проката значительно увеличилась: точки аренды открыты почти во всех районах Москвы.

Чтобы воспользоваться услугой аренды велосипеда, нужно зарегистрироваться через терминал или мобильное приложение. Там же пользователь найдет информацию о ближайших прокатных станциях и о количестве доступных велосипедов. Вернуть арендованный транспорт можно на любой станции.

Все велосипеды оснащены встроенным тросом и системой блокировки руля для временных остановок. 

Средняя стоимость прокатного абонемента в Москве — 150 рублей в сутки, 600 рублей в месяц и 1200 рублей на весь сезон. Оплатить услугу можно в терминале на точке проката, в мобильном приложении и с помощью карты «Тройка».

Популярность московского велопроката бьет все рекорды

Преимущество услуги состоит в том, что можно взять велосипед в одном месте, а вернуть совершенно в другом, подчеркнул Алексей Сидоров.

Сейчас велолюбитель может добраться в любую точку города, минуя пробки.

Гости чемпионата мира по футболу также могут воспользоваться велопрокатом. Во время мундиаля будет действовать специальный тариф — время бесплатного проезда увеличится с получаса до часа.

Прошлый велосипедный сезон, который длился с апреля по ноябрь установил рекорд по количеству поездок. Жители Москвы и гости столицы воспользовались велосипедами более двух миллионов раз. В 2018 году миллион поездок зарегистрирован в июне. Очевидно, в текущем году проект «Велобайк» установит новый рекорд.

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Автор: Надежда Егорова
#москва #россия #ведопрокат
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