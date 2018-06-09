Ушел из жизни народный артист РСФСР Игорь Охлупин

В субботу в Москве скончался на 80-м году жизни народный артист РСФСР Игорь Охлупин.

Об этом пишет РИА Новости.

Охлупин ушел из жизнь в больнице после болезни. Практически всю свою жизнь он был ведущим актером театра имени Маяковского. Его коллеги отметили, что уход такого таланта — это невосполнимая потеря для всех.

О дате и времени прощания сообщат позже.

В 1960-м году Охлупин окончил высшее театральное училище имени Щукина. Его сразу же приняли в труппу театра имени Маяковского. Он до последнего играл в спектаклях «Кавказcкий меловой круг», «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Мертвые души» и «Женитьба».