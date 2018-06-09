Мы в соц.сетях:
Путин назвал успешным сотрудничество с Ираном по САР

Путин назвал успешным сотрудничество с Ираном по САР

 Ушел из жизни народный артист РСФСР Игорь Охлупин

Ушел из жизни народный артист РСФСР Игорь Охлупин

ВВС США перебросили на Украину самолеты-заправщики

ВВС США перебросили на Украину самолеты-заправщики

 Украинский синоптик: Россия не виновата в том, что в Киеве нет дождя

Украинский синоптик: Россия не виновата в том, что в Киеве нет дождя
Роухани призвал РФ к диалогу после выхода США из ядерной сделки

Роухани призвал РФ к диалогу после выхода США из ядерной сделки

 Объединенная армия Европы будет создана, чтобы противостоять США

Объединенная армия Европы будет создана, чтобы противостоять США
Путин назвал успешным сотрудничество с Ираном по САР

Путин назвал успешным сотрудничество с Ираном по САР

 Ушел из жизни народный артист РСФСР Игорь Охлупин

Ушел из жизни народный артист РСФСР Игорь Охлупин

ВВС США перебросили на Украину самолеты-заправщики

ВВС США перебросили на Украину самолеты-заправщики

 Украинский синоптик: Россия не виновата в том, что в Киеве нет дождя

Украинский синоптик: Россия не виновата в том, что в Киеве нет дождя
Роухани призвал РФ к диалогу после выхода США из ядерной сделки

Роухани призвал РФ к диалогу после выхода США из ядерной сделки

 Объединенная армия Европы будет создана, чтобы противостоять США

Объединенная армия Европы будет создана, чтобы противостоять США
8:28   9 Июня 2018
Россия
66

Ушел из жизни народный артист РСФСР Игорь Охлупин

Ушел из жизни народный артист РСФСР Игорь Охлупин

В субботу в Москве скончался на 80-м году жизни народный артист РСФСР Игорь Охлупин.

Об этом пишет РИА Новости

Охлупин ушел из жизнь в больнице после болезни. Практически всю свою жизнь он был ведущим актером театра имени Маяковского. Его коллеги отметили, что уход такого таланта — это невосполнимая потеря для всех.

О дате и времени прощания сообщат позже.

В 1960-м году Охлупин окончил высшее театральное училище имени Щукина. Его сразу же приняли в труппу театра имени Маяковского. Он до последнего играл в спектаклях «Кавказcкий меловой круг», «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Мертвые души» и «Женитьба».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #траур #культура #общество #охлупин
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Объединенная армия Европы будет создана, чтобы противостоять США Весь мир
Объединенная армия Европы будет создана, чтобы противостоять США
Саммит G7 в Канаде окончательно показал: Европа всерьез намерена пойти независимым от США курсом.
8:25   9 Июня 2018
44
Госдума обыграла Бундестаг в футбол Россия

Госдума обыграла Бундестаг в футбол

19:10   8 Июня 2018
188
Газзаев надеется, что сборная России на ЧМ-2018 выйдет из группы Россия

Газзаев надеется, что сборная России на ЧМ-2018 выйдет из группы

18:50   8 Июня 2018
92
Жуков подарил немецким депутатам «Черного паука» Весь мир

Жуков подарил немецким депутатам «Черного паука»

17:52   8 Июня 2018
49
Самое читаемое
Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ

Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ

 Туск не хочет видеть Россию в составе G8

Туск не хочет видеть Россию в составе G8

 Красные могут повторить в столице белой России

Красные могут повторить в столице белой России

 Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7

Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7