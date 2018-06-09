Общественники предложили узаконить льготы на проезд для студентов
Общероссийское объединение пассажиров направило обращение на имя заместителя председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой.
Общественники предложили законодательно закрепить транспортные льготы для студентов очной формы обучения в российских регионах. Согласно инициативе, студентам предоставят 50 процентную скидку от стоимости билетов, установленной в субъекте, на автобус, трамвай, метро.
Общероссийское объединение пассажиров также предложило сделать бесплатный проезд для студентов, которые получают социальную стипендию, на все виды городского транспорта. Общественники подготовили инициативу после опроса, результаты которого показали, что у 67 процентов студентов нет льгот на проезд.
Член комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова отметила, что Государственная дума изучит опыт регионов, которые предоставляли транспортные льготы студентам, и, возможно, поддержит инициативу Общероссийского объединения пассажиров.