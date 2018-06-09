Объединенная армия Европы будет создана, чтобы противостоять США

Саммит G7 в Канаде окончательно показал: Европа всерьез намерена пойти независимым от США курсом.

Встреча «большой семерки» в Квебеке стала настоящим холодным геополитическим душем для американских политиков. Вашингтон столкнулся с объединенной Европой, которая, наконец, решила, что с нее довольно. Она больше не собирается идти на поводу у своего главного «союзника», ее интересы в мире отличны от интересов США, а значит ей нужна своя отдельная армия.

Абсолютно не случайно накануне встречи в Квебеке в интервью Frankfurter Allgemeine канцлер Германии Ангела Меркель полностью поддержала идею, высказанную французским президентом Эммануэлем Макроном, по поводу необходимости создания европейских вооруженных сил быстрого реагирования, которые будут защищать именно ее, Европы, геополитические интересы.

Идея не нова

Эта идея, конечно, не нова и родилась она не в голове нынешнего французского лидера. Скорее наоборот, это идея родилась в голове Меркель, которой она затем заразила своего французского коллегу. Еще в 2015 году, сразу после событий на Украине и после осознания больших проблем на Ближнем Востоке, Ангела Меркель высказала мысль о необходимости создания «Европейской армии», которая будет действовать не как часть сил НАТО, а будет поддерживать военной силой политическую линию ЕС.

Год 2015-ый также не был случайным. Именно тогда зарождалась та линия раскола между Европой и США, которая отчетливо проявилась сегодня в Квебеке и которая заставила Вашингтон впервые противопоставить себя Европе,открыто поставить ей ультиматум. Мы помним, что именно тогда Германия впервые выступила против геополитических игр США в Европе и начала вести свою отдельную игру. Теперь, спустя три года, ФРГ удалось собрать вокруг себя практически все основные страны ЕС и заставить их выступить против США единым фронтом.

Итак, мы видим, что идея создания европейский вооруженных сил быстрого реагирования, высказанная одновременно руководством Франции и Германии, это не просто демарш в ответ на несговорчивость Вашингтона, а осознание изменившейся геополитической ситуации. А еще результат долгой подготовительной работы.

Европейцы наконец-то не только поняли, что у Европы есть свои интересы, и что они отличны от интересов США (и даже во многом им противны), но и решили, что никакое НАТО не способно их защитить. И здесь мы переходим к вопросу концепции использования нового военного образования.

Европейская армия: первая попытка

После распада СССР, когда «угроза» с востока исчезла, европейские страны вдруг резко стали терять интерес к НАТО. Как мы помним, именно тогда европейцы впервые попробовали по-настоящему вырваться из цепких лап Вашингтона и начать свою геополитическую игру. Отсюда и быстрое развитие в 1990-е годы идеи Евросоюза, введение евро и … создание европейской армии. Европейские лидеры тогда решили трансформировать под новые задачи идею Западно-европейского Союза (ЗЭС), в рамках которого создать для начала отдельный армейский корпус.

Американцы правильно оценили угрозу и решили действовать на опережение. Они начали внутри континента войну (Югославия), разрушая таким образом единство континента и сея в нем хаос и нестабильность. Одновременно был нанесен удар по евро, а европейские компании начали ощущать проблемы при работе на американском рынке. Последним гвоздем в гроб европейской «независимости» от США стала хаотизация Ближнего Востока (уничтожение Ирака).

В итоге Европа столкнулась с угрозой потери своего главного ранка сбыта, а весь континент стал заложником американского военного флота, контролировавшего основные поставки энергоносителей в Европу, которые к тому же теперь стали поступать в старый свет с перебоями (в т.ч. и «благодаря» первому майдану на Украине).

Экономическое обоснование появления европейской армии

Как видим, «рецепты» давления на Европу за последние 20 лет особо не изменились, правда, результат теперь совсем не тот. Если в начале 2000-х Вашингтон смог добиться восстановления своего доминирования в Европе, то сегодня у него это не получается. Почему?

За прошедшие годы в этой партии появились две новые мощные фигуры, полностью изменившие баланс сил. Это экономика Китая и новая Россия.

Именно Китай заменил для европейцев во многом рынок США. Для Европы Азия, где не только Китай, стала более важным направлением, которое не хочется терять.

Россия же за это время стала надежным поставщиком энергоресурсов и сделала Европу практически независимой от Вашингтона в этом важнейшем для нее секторе.

Справка. Треть нефти на европейском рынке - из России. Доля стран Персидского залива сократилась до 10%. По газу на сегодня Россия и северная Африка практически полностью закрывают потребности ЕС.

А потому сегодня американцы получили не подчинение, а звонкую оплеуху от Меркель и Макрона, к которым присоединилась даже Британия.

Таким образом мы видим, что вопрос создания европейской армии не мог не возникнуть. Скорее, было бы удивительно, если бы европейские лидеры об этом не вспомнили.

Против кого она будет создана

А это зависит от того, кто будет мешать Европе, и кто будет представлять для нее наибольшую угрозу. Если бы все дело было в восстановлении мощи России и росте угрозы со стороны Ирана и Китая, то никто ни о какой европейской армии даже не вспомнил бы. Борьба со всеми этими «угрозами» вполне укладывается в рамки американских планов. А значит, надо было лишь усилить долю Европы в НАТОвских бюджетах и все (собственно чего американцы и добиваются).

Отдельные европейские военные структуры сегодня могут противостоять только американцам и их сателлитам (явным и не явным). А значит, новые инициативы Меркель и Макрона - это, в первую очередь, угроза Вашингтону, а также очень важная линия разлома в пока еще сохраняющемся НАТОвском «единстве».

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