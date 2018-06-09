Общественники готовы объяснить Турции «истинную ситуацию» в Крыму

Общественные организации Крыма заявили о готовности отправиться в Турцию с культурной миссией, в рамках которой они бы рассказали о жизни полуострова и его достижениях.

Об этом сообщил вице-премьер крымского правительства — постпред республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

Ранее глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу подверг критике ряд европейских стран за то, что они начали забывать про Крым. Он подчеркнул, что Анкара не намерена признавать российскую принадлежность Крыма.

Заявление прозвучало при министре иностранных дел Украины Павле Климкине и депутате Рады, лидере организации "Меджлис крымско-татарского народа" (признана в Российской Федерации экстремистской и запрещена) Мустафы Джемилева.

Как сказал РИА Новости Мурадов, ряд общественников готовы рассказать Турции о том, как обстоят дела в Крыму и чего он смог добиться за последние несколько лет. Организации готовы устраивать выставки и культурные мероприятия, чтобы властям и гражданам Турции стало ясно реальное положение дел.

Он также отметил, что общественники считают осуществление этой миссии необходимым, так как Турция воспринимает информацию о Крыме в искаженном виде.