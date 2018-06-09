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8:05   9 Июня 2018
Россия
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Билеты на 35 матчей ЧМ-2018 можно купить на сайте ФИФА

Билеты на 35 матчей ЧМ-2018 можно купить на сайте ФИФА

Купить можно билеты первой, второй и третьей категорий. Также существует еще одна, четвертая категория. Она расчитана только на резидентов РФ.

В пятницу в 23.00 мск ФИФА открыла продажи более 100 тысяч дополнительных билетов, которые ранее были зарезервированы для различных клиентских групп организации.

Ранее стало известно, что за неделю до старта чемпионата мира по футбола было продано около 2,4 миллиона билетов на матчи. 

Средняя стоимость билетов третьей категории варьируется от 105 до 285 долларов. За билеты второй категории придется отдать 165-480 долларов. Первая категория стоит от 210 до 750 долларoв. 

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Автор: Виктория Разумовская
#футбол #спорт #чм-2018 #фифа #чм #чм2018
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