Польша отправит полицейских в помощь болельщикам на ЧМ—2018

Двое правоохранителей заступят на дежурство в центре обеспечения безопасности, остальные помогут болельщикам.

Специально подготовленные сотрудники полиции прибудут в Россию для обеспечения безопасности на чемпионате мира по футболу.

Как сообщают представители пресс-службы Главной комендатуры полиции, сотрудники отобраны из нескольких десятков кандидатов. Кандидатов отбирали исходя из опыта работы, уровня владения иностранными языками и состояния здоровья. Выбранные полицейские уже работали на чемпионате Европы в 2012 году, один из них следил за безопасностью на чемпионате мира в ЮАР в 2010 году.

По прибытии в Россию правоохранители разделятся. Двое заступят на постоянное дежурство в центр обеспечения безопасности, остальные отправятся в польскую зону болельщика.

Полицейским выдали голубую форму с бело-красным значком польского государственного флага. Оружия для них не предусмотрено.

Главная задача полиции — помощь польским болельщикам в контактах с представителями российских правоохранительных органов и другими представителями власти.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.