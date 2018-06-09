Бактериальная инфекция обнаружена во французском сыре

Роспотребнадзор сообщил, что 14 детей во Франции госпитализированы с подозрением на бактериальную инфекцию. Один ребенок умер. По данным ведомства, дети отравились сыром Реблошон, который не прошел пастеризацию.

Об этом сообщает Национальный центр здравоохранения Франции.

По предварительным данным, инфекция вызвана кишечной палочкой, обнаруженной в сыре Реблошон и в коровьем молоке 45% жирности, не прошедших пастеризацию. Сыр, произведенный на сыроварне Шабер в Альпах, снят с продажи по решению местных властей.

Инфицирование кишечной палочкой грозит развитием гемолитико-уремического синдрома, который часто приводит к поражению почек у детей.

По данным ведомства, один ребенок погиб, остальные находятся в состоянии разной степени тяжести.

Однозначного вывода о том, что причиной отравления послужил именно сыр Реблошон пока нет, однако медики рекомендуют населению воздержаться от употребления молочной продукции, не прошедшей дополнительную обработку.