Мы в соц.сетях:
Популярность московского велопроката бьет все рекорды

Популярность московского велопроката бьет все рекорды

 Путин назвал успешным сотрудничество с Ираном по САР

Путин назвал успешным сотрудничество с Ираном по САР
ВВС США перебросили на Украину самолеты-заправщики

ВВС США перебросили на Украину самолеты-заправщики

 Украинский синоптик: Россия не виновата в том, что в Киеве нет дождя

Украинский синоптик: Россия не виновата в том, что в Киеве нет дождя
Роухани призвал РФ к диалогу после выхода США из ядерной сделки

Роухани призвал РФ к диалогу после выхода США из ядерной сделки

 Объединенная армия Европы будет создана, чтобы противостоять США

Объединенная армия Европы будет создана, чтобы противостоять США
Популярность московского велопроката бьет все рекорды

Популярность московского велопроката бьет все рекорды

 Путин назвал успешным сотрудничество с Ираном по САР

Путин назвал успешным сотрудничество с Ираном по САР
ВВС США перебросили на Украину самолеты-заправщики

ВВС США перебросили на Украину самолеты-заправщики

 Украинский синоптик: Россия не виновата в том, что в Киеве нет дождя

Украинский синоптик: Россия не виновата в том, что в Киеве нет дождя
Роухани призвал РФ к диалогу после выхода США из ядерной сделки

Роухани призвал РФ к диалогу после выхода США из ядерной сделки

 Объединенная армия Европы будет создана, чтобы противостоять США

Объединенная армия Европы будет создана, чтобы противостоять США
7:33   9 Июня 2018
Весь мир
908

Бактериальная инфекция обнаружена во французском сыре

Бактериальная инфекция обнаружена во французском сыре

Роспотребнадзор сообщил, что 14 детей во Франции госпитализированы с подозрением на бактериальную инфекцию. Один ребенок умер. По данным ведомства, дети отравились сыром Реблошон, который не прошел пастеризацию.

Об этом сообщает Национальный центр здравоохранения Франции.

По предварительным данным, инфекция вызвана кишечной палочкой, обнаруженной в сыре Реблошон и в коровьем молоке 45% жирности, не прошедших пастеризацию. Сыр, произведенный на сыроварне Шабер в Альпах, снят с продажи по решению местных властей. 

Инфицирование кишечной палочкой грозит развитием гемолитико-уремического синдрома, который часто приводит к поражению почек у детей.

По данным ведомства, один ребенок погиб, остальные находятся в состоянии разной степени тяжести.

Однозначного вывода о том, что причиной отравления послужил именно сыр Реблошон пока нет, однако медики рекомендуют населению воздержаться от употребления молочной продукции, не прошедшей дополнительную обработку.   

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Надежда Егорова
#франция #роспотребнадзор #чп
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Объединенная армия Европы будет создана, чтобы противостоять США Весь мир
Объединенная армия Европы будет создана, чтобы противостоять США
Саммит G7 в Канаде окончательно показал: Европа всерьез намерена пойти независимым от США курсом.
8:25   9 Июня 2018
44
Госдума обыграла Бундестаг в футбол Россия

Госдума обыграла Бундестаг в футбол

19:10   8 Июня 2018
188
Газзаев надеется, что сборная России на ЧМ-2018 выйдет из группы Россия

Газзаев надеется, что сборная России на ЧМ-2018 выйдет из группы

18:50   8 Июня 2018
92
Жуков подарил немецким депутатам «Черного паука» Весь мир

Жуков подарил немецким депутатам «Черного паука»

17:52   8 Июня 2018
49
Самое читаемое
Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ

Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ

 Туск не хочет видеть Россию в составе G8

Туск не хочет видеть Россию в составе G8

 Красные могут повторить в столице белой России

Красные могут повторить в столице белой России

 Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7

Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7