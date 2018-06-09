ВВС США перебросили на Украину самолеты-заправщики

Портал Obozrevatel сообщает, что ВВС США перебросили на Украину четыре самолета КС-135 Stratotanker для заправки стратегических бомбардировщиков.

Они дислоцируются во Львове. Вместе с техникой на Украину направили примерно 150 человек, которые являются членами экипажей.

В пресс-службе Воздушных сил США в Европе и Африке заявили, что целью этих действий является повышение безопасности союзников США в Восточной Европе и укрепление военного взаимодействия между членами НАТО и ее партнерами.

Сотрудничество США и Украины в военной сфере активизировалось в 2014 году. Штаты регулярно помогают бойцам ВСУ, поддерживая их финансово и перенаправляя миллионы долларов. Кроме того, украинские военные получают технику от американских партнеров: беспилотники, бронемашины, экипировку и многое другое. Например, недавно была одобрена поставка тяжелых снайперских винтовок Barrett M107A1 и противотанковых комплексов Javelin, однако Вашингтон выдвинул условие — их нельзя применять на юго-востоке страны.

В этому году украинская сторона уже получила вооружения на сорок миллионов долларов. Помимо США стране помогает Литва, Британия и Канада.