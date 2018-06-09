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7:30   9 Июня 2018
Россия
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Путин и глава Узбекистана обсуждают планы строительства АЭС

Путин и глава Узбекистана обсуждают планы строительства АЭС

Президент России и лидер Узбекистана обсуждают планы по строительству АЭС.

О планах совместного строительства атомной электростанции на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным заявил узбекский лидер Шавкат Мирзиеев. Он рассказал, что по итогам наметился ряд крупных проектов, в числе которых и строительство атомной электростанции.

Лидер Узбекистана напомнил, что уже неоднократно встречался с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым, с которым удалось наметить планы и конкретизировать ряд важных вопросов.

Ранее сообщалось, что у российского лидера Владимира Путина на полях саммита ШОС в Циндао состоится большая двусторонняя программа. Как отмечал помощник глав Российской Федерации Юрий Ушаков, что 9 июня у него запланированы двусторонние переговоры с лидерами стран, также прибывшими в Китайскую Народную Республику. Предполагалось, что Путин и Мирзиеев обсудят договоренности, достигнутые в ходе визита президента Узбекистана в РФ.

Путин прилетел в Пекин в пятницу, где у него прошла встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Автор: Ольга Шпакова
#путин #политика #китай #шос #узбекистан #мирзиеев
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