Путин и глава Узбекистана обсуждают планы строительства АЭС

Президент России и лидер Узбекистана обсуждают планы по строительству АЭС.

О планах совместного строительства атомной электростанции на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным заявил узбекский лидер Шавкат Мирзиеев. Он рассказал, что по итогам наметился ряд крупных проектов, в числе которых и строительство атомной электростанции.

Лидер Узбекистана напомнил, что уже неоднократно встречался с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым, с которым удалось наметить планы и конкретизировать ряд важных вопросов.

Ранее сообщалось, что у российского лидера Владимира Путина на полях саммита ШОС в Циндао состоится большая двусторонняя программа. Как отмечал помощник глав Российской Федерации Юрий Ушаков, что 9 июня у него запланированы двусторонние переговоры с лидерами стран, также прибывшими в Китайскую Народную Республику. Предполагалось, что Путин и Мирзиеев обсудят договоренности, достигнутые в ходе визита президента Узбекистана в РФ.

Путин прилетел в Пекин в пятницу, где у него прошла встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.