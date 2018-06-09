Путин подарил Си Цзиньпину русскую баню

Президент России Владимир Путин подарил председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину русскую баню в ходе визита в Пекин.

Как пишет ТАСС, обмен подарками произошёл накануне вечером.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о подарке и добавил, что китайской стороне предстоит выбрать место, где российские специалисты установят баню. По словам Пескова, сруб выполнен из 200-летнего кедра с Алтая.

Ранее сообщалось, что Владимиру Путину вручили орден Дружбы Китайской Народной Республики — высшей государственной наградой Китая. Российский лидер стал первым главой государства, удостоенный данного ордена.

Путин прибыл с рабочим визитом в Пекин 8 июня. Он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета Ли Кэцяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

Президент России также посетил саммит Шанхайской организации сотрудничества в Циндао.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва придает большое значение визиту российского лидера в Китай.