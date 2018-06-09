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10:12   9 Июня 2018
Весь мир
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Викторину на знание России запустили в Китае

Викторину на знание России запустили в Китае

В мобильном приложении Центрального телевидения КНР появился тест, приуроченный к приезду президента РФ Владимира Путина. С помощью викторины каждый желающий может проверить, как много он знает о России и ее лидере.

За минуту необходимо ответить на восемь вопросов. Например, китайские СМИ часто пишут или озвучивают лишь фамилию главы российского государства. На китайский манер она звучит как «Пуцзин». В связи с этим, в первом вопросе участников спрашивают, «Путин» — это имя или фамилия. 

Викторину на знание России запустили в Китае

В случае правильного ответа перед игроком возникает фотография улыбающегося президента с бокалом шампанского в руке, если ответ ошибочен – его фотография с недовольным выражением лица.

Среди вопросов есть вопрос о том, кто перевел на китайский язык песню «Подмосковные вечера». Также два вопроса посвящены подаркам. Авторы викторины спрашивают, какой подарок преподнес Си Цзиньпин Путину в 2013 году во время своего первого госвизита – портрет президента РФ или водку, а также что Путин подарил Си Цзиньпину на саммите G20 в 2016 году  — YotaPhone 2 или ящик мороженного. Правильные ответы  — портрет и ящик мороженого соответственно.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #си цзиньпин #китай #общество
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