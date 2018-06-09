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12:40   9 Июня 2018
Россия
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Депутат Госдумы посоветовал «учительнице в купальнике» идти в суд

Депутат Госдумы посоветовал «учительнице в купальнике» идти в суд

Увольнение омского педагога за снимки в стиле пин-ап в парламентском комитете Госдумы по образованию и науке считают безосновательным.

Преподавательница истории омской школы, которую уволили за фотосессию в купальнике, вполне может обратиться в суд и выиграет его. Такое мнение корреспонденту ИА «Политика Сегодня» озвучил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. В то же время он не одобрил поступок педагога. 

«Во-первых, уверен, что не дело учительницы устраивать фотосессии в купальнике. Все-таки учительская профессия налагает определенные обязательства на стиль поведения. Во-вторых, в законе об образовании и Трудовом кодексе перечислены основания для увольнения педагога. Это неоднократное грубое нарушение устава  и применение физического или психического насилия к ученикам. Насколько я понимаю, ни того ни другого в данном случае не было. Поэтому вполне вероятно, если учительница подаст в суд, она его выиграет. Но еще раз повторю: я не думаю, что стиль педагога правильный»,  — сказал депутат.

26-летняя преподавательница школы №7 Омска Виктория Попова снялась в стиле пин-ап в одном из магазинов одежды. Фотографии в интернете увидели родители учеников, о чем сообщили руководству школы. В итоге педагог уволилась. Как пояснили в мэрии Омска, Попова написала заявление по собственному желанию, «осознав» урон, который нанесла имиджу школы и «высокому званию педагогического работника». В администрации Омска заявили, что в школе действует кодекс профессиональной этики педагогов, согласованный с родителями. Попова нарушила и его. 

 

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #госдума #общество #омск #учительница
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