Путин планирует посетить Узбекистан осенью

Президент России Владимир Путин надеется посетить Узбекистан с рабочим визитом осенью 2018 года. Об этом он сообщил в ходе беседы с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Путин заявил, что после визита главы Узбекистана в Россию, торговое-экономические связи между государствами укрепились: товарооборот вырос на 43%. По словам главы государства, только компания «Лукойл» принесла экономике Узбекистана семь миллиардов.

В свою очередь, Мирзиёев отметил стратегический характер партнерства между странами, и назвал сотрудничество с Россией главным приоритетом внешней политики Узбекистана. Он также напомнил о развитии совместных проектов в энергетической сфере, в частности о Кандымском газоперерабатывающем комплексе. По его словам, предприятие построили за два года, при финансовой поддержке «Лукойла».

Глава Узбекистана подчеркнул, что сферы взаимодействия двух стран расширились и больше не ограничены только нефтегазовой отраслью. Сейчас трудно найти сферу, в которой у Узбекистана и России нет совместных начинаний, добавил Мирзиёев.

Говоря о предполагаемом визите Владимира Путина в Узбекистан, Мирзиёев уточнил, что мероприятие запланировано на октябрь 2018 года.