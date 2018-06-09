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9:50   9 Июня 2018
Россия
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Путин планирует посетить Узбекистан осенью

Путин планирует посетить Узбекистан осенью

Президент России Владимир Путин надеется посетить Узбекистан с рабочим визитом осенью 2018 года. Об этом он сообщил в ходе беседы с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Путин заявил, что после визита главы Узбекистана в Россию, торговое-экономические связи между государствами укрепились: товарооборот вырос  на 43%. По словам главы государства, только компания «Лукойл» принесла экономике Узбекистана семь миллиардов. 

В свою очередь, Мирзиёев отметил стратегический характер партнерства между странами, и назвал сотрудничество с Россией главным приоритетом внешней политики Узбекистана. Он также напомнил о развитии совместных проектов в энергетической сфере, в частности о Кандымском газоперерабатывающем комплексе. По его словам, предприятие построили за два года, при финансовой поддержке «Лукойла».

Глава Узбекистана подчеркнул, что сферы взаимодействия двух стран расширились и больше не ограничены только нефтегазовой отраслью. Сейчас трудно найти сферу, в которой у Узбекистана и России нет совместных начинаний, добавил Мирзиёев.

Говоря о предполагаемом визите Владимира Путина в Узбекистан, Мирзиёев уточнил, что мероприятие запланировано на октябрь 2018 года. 

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Автор: Надежда Егорова
#россия #путин #узбекистан
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