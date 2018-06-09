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 Сеул признали самым опасным городом для экологии

Сеул признали самым опасным городом для экологии
9:47   9 Июня 2018
Весь мир
51

Сеул признали самым опасным городом для экологии

Сеул признали самым опасным городом для экологии

Проект Сеточной модели углеродного следа в мире (GGMCF) опубликовал список самых опасных городов в мире с точки зрения экологической обстановки. Над рейтингом работали ученые из Норвегии, Швеции, США и Японии.

Городом, который больше всего загрязняет окружающую среду, оказался Сеул. Столица Южной Кореи за год выбрасывает в атмосферу около 267 мегатонны углекислого газа. Второе место занимает Гуаньчжоу (272 мегатонны). На третьем месте расположился Нью-Йорк (233,5 мегатонны). В пятерку попали Гонконг (208,5 мегатонны) и Лос-Анджелес (196,4 мегатонн). 

За ними расположились Шанхай, Сингапур, Чикаго, агломерация Токио и Йокогама и Эр-Рияд.

Столица России заняла в рейтинге 15-е место, а Санкт-Петербург — 79-е место.

Ранее российская организация «Зеленый патруль» опубликовала перечень самых загрязненных городов в России. Лидером антирейтинга оказалась Свердловская область.

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #весь мир #экология #воздух
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