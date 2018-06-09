Сбербанк‍ пора приватизировать, считает Греф

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что властям надо подумать о продаже госбанков, в частности, Сбербанка. Это могло бы стать альтернативой повышению налогов.

Он отметил, что госбанки лучше приватизировать, нежели запрещать им покупать новые активы, что недавно предложила ФАС. Это необходимо для снижения госсектора в экономике. По подсчетам Набиуллиной, доля государства в банковском секторе сейчас составляет 66,2 процента.

Напрямую государство контролирует ВТБ и Россельхозбанк. Через Фонд консолидации банковского сектора ЦБ РФ принадлежат санируемые «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. А вот Сбербанк формально не является госбанком. Контрольный пакет акций принадлежит Центробанку.

Греф уже не первый раз говорит о приватизации Сбербанка. В 2016 году против этой идеи выступили председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и президент Владимир Путин. Глава государства счел эту идею преждевременной.