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9:03   9 Июня 2018
Россия
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Резервные автобусы запустят на въездах в Москву на время ЧМ-2018

Резервные автобусы запустят на въездах в Москву на время ЧМ-2018

На постах ДПС, где будут досматривать автобусы, въезжающие в Москву во время ЧМ-2018, запустят резервные автобусы.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу столичного департамента транспорта Максима Ликсутова.

Он пояснил, что в рамках указа президента в городах, где пройдут матчи, повышается контроль над автобусными перевозками. Если у машины нет специального разрешения или спутниковой навигации, его не пустят в город. Однако, чтобы не создавать неудобства пассажирам, правительство создало резерв автобусов. В них туристы смогут пересесть и проехать в город.

 

Всего таких автобусов будет 40. Они бесплатны. 

Получается, что во время мундиаля по Москве будут ездить исключительно разрешенные автобусы. По словам Ликсутова, это повысит уровень безопасности. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #чм-2018 #транспорт #общество #чм #чм2018
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