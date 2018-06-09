Резервные автобусы запустят на въездах в Москву на время ЧМ-2018

На постах ДПС, где будут досматривать автобусы, въезжающие в Москву во время ЧМ-2018, запустят резервные автобусы.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу столичного департамента транспорта Максима Ликсутова.

Он пояснил, что в рамках указа президента в городах, где пройдут матчи, повышается контроль над автобусными перевозками. Если у машины нет специального разрешения или спутниковой навигации, его не пустят в город. Однако, чтобы не создавать неудобства пассажирам, правительство создало резерв автобусов. В них туристы смогут пересесть и проехать в город.

????⚽️???????? Москва готовится к матчу открытия #ЧМ2018 pic.twitter.com/xIIGpPYITR — Чемпионат мира FIFA 2018???????????? (@fifaworldcup_ru) June 8, 2018

Всего таких автобусов будет 40. Они бесплатны.

Получается, что во время мундиаля по Москве будут ездить исключительно разрешенные автобусы. По словам Ликсутова, это повысит уровень безопасности.