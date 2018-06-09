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8:58   9 Июня 2018
Россия
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Роспотребнадзор предупредил о неблагоприятной ситуации с инфекционными болезнями в ряде стран

Роспотребнадзор предупредил о неблагоприятной ситуации с инфекционными болезнями в ряде стран

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разместила на своем интернет-портале предупреждение для россиян об инфекционных болезнях в некоторых странах.

Советуют внимательнее выбирать место для отдыха, а также не пренебрегать мерами профилактики.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что с начала прошлого месяца в Демократической Республике Конго 56 человек заразились Эболой. В середине мая заявляли о 43 случаях, 17 из которых подтвердили клинически.

Роспотребнадзор предупредил о неблагоприятной ситуации с инфекционными болезнями в ряде стран

Ведомство сообщило об инфекциях в Либерии; Бразилии; Индии, где недавно ко всему прочему прошел мощный ураган; странах Африканского континента и Ближнего Востока: Катаре, Иордании, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

В мае служба также рассказала, что около 90 тысяч жителей РФ за два месяца обратились к врачам из-за укусов клещей.    

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Автор: Анастасия Аои
#россия #вирус #инфекция #роспотребнадзор #туризм #общество #весь мир #лихорадка #эбола
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