Роспотребнадзор предупредил о неблагоприятной ситуации с инфекционными болезнями в ряде стран

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разместила на своем интернет-портале предупреждение для россиян об инфекционных болезнях в некоторых странах.

Советуют внимательнее выбирать место для отдыха, а также не пренебрегать мерами профилактики.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что с начала прошлого месяца в Демократической Республике Конго 56 человек заразились Эболой. В середине мая заявляли о 43 случаях, 17 из которых подтвердили клинически.

Ведомство сообщило об инфекциях в Либерии; Бразилии; Индии, где недавно ко всему прочему прошел мощный ураган; странах Африканского континента и Ближнего Востока: Катаре, Иордании, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

В мае служба также рассказала, что около 90 тысяч жителей РФ за два месяца обратились к врачам из-за укусов клещей.