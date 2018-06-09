Суд оставил под стражей экс-гендиректора компании-собственника «Зимней вишни»

Срок ареста экс-гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», основного владельца ТЦ «Зимняя вишня», Юлии Богдановой продлен до 24 августа. Такое решение принял областной суд Кемерова.

Также под арестом останется Александр Никитин — сотрудник компании, отвечающий за работу пожарной сигнализации и технический директор компании-собственника торгового центра Георгий Соболев. Всего следствие задержало десять человек.

Ранее по обвинению в халатности были арестованы экс-глава областного МЧС Александр Мамонтов и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Григорий Терентьев.

Кроме них под стражей находятся сотрудник ЧОП, руководитель компании, обслуживающей систему противопожарной безопасности ТЦ и начальник пожарного расчета.