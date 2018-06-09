СМИ: 30 человек погибли из-за сильного урагана в Индии

NDTV сообщает, что минимум 30 человек стали жертвами разбушевавшейся стихии в Индии. Еще порядка 20 человек сильно пострадали.

9 июня на индийский штат Уттар-Прадеш обрушились грозовые ливни и сильнейший ветер, которые стали причиной травм и гибели людей.

По данным канала, грозы на севере Индии могут продолжиться в ближайшие дни.

В Японии 11 июня ожидают тайфун «Маликси». Специалисты считают, что он может достигнуть юго-восточного побережья страны.

Накануне власти Гватемалы официально попросили международную помощь после извержения вулкана Фуэго. Из-за него погибли более ста человек. Около 200 человек числятся как пропавшие без вести. Несколько населенных пунктов покрыли пепел и лава.