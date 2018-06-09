Путин в Китае приготовил и попробовал традиционную еду

Об этом рассказали по местному телеканалу ССТV.

В субботу в Китае состоится саммит лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Накануне президент России вместе с председателем КНР Си Цзиньпином побывали в городе Тяньцзин, где сходили на хоккейный матч юношеских сборных.

Путин и Си съездили на хоккей: из Пекина в Тяньцзин на скоростном поезде «Возрождение pic.twitter.com/SIFeayGFwh — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 8, 2018

После этого лидеры двух стран приготовили традиционные тяньцзиньские деликатесы. Называется блюдо гоубули — это похоже на обычные пельмени. Представитель китайской делегации похвалил получившееся у Путина изделие, подняв большой палец вверх.

Также они попробовали еду, которое похоже на фаршированные блины. В традиционные тяньцзиньские «блины» завернуты мясо и овощи. Китайцы обычно едят их на завтрак.

Напомним, 9-10 июня в городе Циндао состоится саммит ШОС.