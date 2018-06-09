После отравления 30 детей в загородном лагере на Урале начата проверка

Следователи начали проверку после госпитализации 33 детей с признаками отравления из лагеря «Сосновый бор» в Кушве, сообщает региональный главк СКР.

Ранее сообщалось, что в пятницу дети были доставлены в больницу с симптомами в виде болей в животе, рвоты и общего недомогания.

В сообщении ведомства отмечается, что будет дана правовая оценка на наличие признаков преступления по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В ходе проверки будет опрошено руководство лагеря, его сотрудники, а также будет истребована документация.

Ранее сообщалось, что местная прокуратура также организовала проверку, к которой привлекала специалистов Роспотребнадзора.