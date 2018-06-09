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Введение взаимных ограничений в торговле между странами G7 не принесет выгоду — Абэ
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 Введение взаимных ограничений в торговле между странами G7 не принесет выгоду — Абэ

Введение взаимных ограничений в торговле между странами G7 не принесет выгоду — Абэ
5:14   9 Июня 2018
Весь мир
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Введение взаимных ограничений в торговле между странами G7 не принесет выгоду — Абэ

Введение взаимных ограничений в торговле между странами G7 не принесет выгоду — Абэ

Японский премьер Синдзо Абэ на заседании лидеров стран так называемой Большой семерки заявил, что взаимные ограничения в торговой сфере между государствами G7 не принесут выгоду никому.

Он считает, что страны «семерки» должны вместе соответствующе реагировать на действия, которые приводят к искажению рыночных условий и посягательству на частный капитал, передает его слова Kyodo.

Прошедшую 8 июня в Канаде беседу между лидерами он назвал плодотворной. Там обсуждали проблему введения американских повышенных пошлин на металлы, отмечая важность ведения честной и свободной торговли. Что касается Северной Кореи, Абэ выступил за сохранение санкций до окончания бесповоротной денуклеаризации.

Премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй также призвала лидеров G7 воздержаться от начала войны в торговой сфере.

Напомним, что американская сторона ввела пошлины на ввоз алюминия и стали, которые будут действовать длительный период времени, обвиняя ряд государств в нечестной торговле с Соединенными Штатами. Новые тарифы затронули и страны Евросоюза.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что 9 июня на обсуждение вынесут актуальные вопросы по Ирану, САР и КНДР.

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Автор: Анастасия Аои
#сша #европа #экономика #япония #политика #саммит #весь мир #торговля #синдзо абэ #пошлины #g7
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