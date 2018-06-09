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4:47   9 Июня 2018
Россия
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Почти 1,2 миллиона жителей Москвы посмотрели «Прямую линию» с Путиным

Почти 1,2 миллиона жителей Москвы посмотрели «Прямую линию» с Путиным

Прошедшую в четверг «Прямую линию» с российским лидером Владимиром Путиным посмотрели 1,18 миллиона жителей столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Mediascope.

Исследовательская компания сообщает, что «прямую линию» по «Первому каналу» смотрели 460,5 тысяч человек. По «Россия-24» ее видели 62,6 тысяч зрителей.

Также приводятся сведения по региональным каналам. В частности, на «360» эфир смотрели 23,4 тысяч человек, по «Москва-24» - 13,8 тысяч, по каналу мир - почти 16 тысяч.

В текущем году «Прямая линия с Владимиром Путиным» длилась четыре часа двадцать минут​​​. Всего поступило более двух миллионов обращений, из них российский лидер ответил на 73.

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Автор: Олег Королев
#москва #путин #прямая линия
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