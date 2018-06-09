Корабли ТОФ прибыли с неофициальным визитом на Филиппины

Представитель Тихоокеанского флота капитан второго ранга Николай Воскресенский сообщил, что несколько боевых кораблей прибыли в Манилу (Филиппины) с неофициальным визитом до 14 июня. Он отметил, что филиппинские военные смогут их посетить.

Речь идет о больших противолодочных суднах «Адмирал Виноградов», «Адмирал Трибуц» и среднем морском танкере «Печенга».

9 июня командир отряда кораблей капитан первого ранга Олег Королев встретится с представителями командования ВМС Филиппин и после поучаствует в короткой пресс-конференции для СМИ принимающей стороны.

Несколько дней назад Воскресенский сообщил о возвращении из двухмесячного похода учебного корабля «Перекоп». Он завершил переход из Севастополя во Владивосток (Приморский край).