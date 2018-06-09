Столичные власти напомнили об ответственности за «телефонный терроризм»

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы в преддверии ЧМ-2018 напомнил жителям столицы об ответственности за ложные сообщения о терактах.

В РФ внесены поправки в УК за ложные сообщения об угрозе терактом. Любое сообщение о том, что готовятся какие-либо угрожающие жизни действия, становится уголовном наказуемыми.

За ложное телефонное сообщение о теракте на социально значимых объектах может грозить штраф от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей, срок ограничения свободы увеличен до пяти лет.