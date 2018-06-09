Мы в соц.сетях:
Суд оставил под стражей экс-гендиректора компании-собственника «Зимней вишни»

Суд оставил под стражей экс-гендиректора компании-собственника «Зимней вишни»

 Путин в Китае приготовил и попробовал традиционную еду

Путин в Китае приготовил и попробовал традиционную еду
Украинский синоптик: Россия не виновата в том, что в Киеве нет дождя

Украинский синоптик: Россия не виновата в том, что в Киеве нет дождя

 Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО
СМИ: 30 человек погибли из-за сильного урагана в Индии

СМИ: 30 человек погибли из-за сильного урагана в Индии

 Введение взаимных ограничений в торговле между странами G7 не принесет выгоду — Абэ

Введение взаимных ограничений в торговле между странами G7 не принесет выгоду — Абэ
Суд оставил под стражей экс-гендиректора компании-собственника «Зимней вишни»

Суд оставил под стражей экс-гендиректора компании-собственника «Зимней вишни»

 Путин в Китае приготовил и попробовал традиционную еду

Путин в Китае приготовил и попробовал традиционную еду
Украинский синоптик: Россия не виновата в том, что в Киеве нет дождя

Украинский синоптик: Россия не виновата в том, что в Киеве нет дождя

 Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО
СМИ: 30 человек погибли из-за сильного урагана в Индии

СМИ: 30 человек погибли из-за сильного урагана в Индии

 Введение взаимных ограничений в торговле между странами G7 не принесет выгоду — Абэ

Введение взаимных ограничений в торговле между странами G7 не принесет выгоду — Абэ
4:23   9 Июня 2018
Россия
553

Специальное приложение о банкнотах создали в РФ в преддверии ЧМ-2018

Специальное приложение о банкнотах создали в РФ в преддверии ЧМ-2018

Банк РФ выпустил специальное приложение для смартфонов перед важным спортивным событием — чемпионатом мира по футболу. Оно дает возможность узнать о банкнотах, находящихся в обращении. Все желающие уже могут установить его.

Заместитель главы профильного департамента ЦБ Владимир Демиденко отметил, что приложение может очень пригодиться туристам, особенно учитывая, что много гостей посетит Россию во время проведения футбольных матчей.

Сервис не только расскажет о новых купюрах, недавно появившихся в обращении, но и обо всех остальных, а также поможет предотвратить случаи мошенничества, так как с помощью приложения можно проверить подлинность купюр.

Для работы с сервисом нужно навести камеру устройства на денежную купюру. Приложение работает на двух языках: английский и русский. Оно выводит текст на дисплей гаджета или информирует голосовыми сообщениями.

Накануне глава Ассоциации компаний интернет-торговли выразил мнение, что улучшение системы платежей через мобильные приложения и QR-коды поможет в развитии торговли через интернет в РФ (e-commerce).

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Аои
#россия #экономика #спорт #чм-2018 #чемпионат #общество #весь мир #приложение #банкноты #чм #банк россии #чм2018
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Госдума обыграла Бундестаг в футбол Россия
Госдума обыграла Бундестаг в футбол
Счет 5:3.
19:10   8 Июня 2018
127
Газзаев надеется, что сборная России на ЧМ-2018 выйдет из группы Россия

Газзаев надеется, что сборная России на ЧМ-2018 выйдет из группы

18:50   8 Июня 2018
76
Жуков подарил немецким депутатам «Черного паука» Весь мир

Жуков подарил немецким депутатам «Черного паука»

17:52   8 Июня 2018
46
Жукову понравилась идея Трампа вернуть Россию в G8 Весь мир

Жукову понравилась идея Трампа вернуть Россию в G8

17:31   8 Июня 2018
612
Самое читаемое
Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ

Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ

 Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Красные могут повторить в столице белой России

Красные могут повторить в столице белой России

 Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7

Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7