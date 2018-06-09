Специальное приложение о банкнотах создали в РФ в преддверии ЧМ-2018

Банк РФ выпустил специальное приложение для смартфонов перед важным спортивным событием — чемпионатом мира по футболу. Оно дает возможность узнать о банкнотах, находящихся в обращении. Все желающие уже могут установить его.

Заместитель главы профильного департамента ЦБ Владимир Демиденко отметил, что приложение может очень пригодиться туристам, особенно учитывая, что много гостей посетит Россию во время проведения футбольных матчей.

Сервис не только расскажет о новых купюрах, недавно появившихся в обращении, но и обо всех остальных, а также поможет предотвратить случаи мошенничества, так как с помощью приложения можно проверить подлинность купюр.

Для работы с сервисом нужно навести камеру устройства на денежную купюру. Приложение работает на двух языках: английский и русский. Оно выводит текст на дисплей гаджета или информирует голосовыми сообщениями.

Накануне глава Ассоциации компаний интернет-торговли выразил мнение, что улучшение системы платежей через мобильные приложения и QR-коды поможет в развитии торговли через интернет в РФ (e-commerce).