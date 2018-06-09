ЧМ-2018 не окажет критического влияния на дорожное движение в Москве

Проведение ЧМ-2018 критически не повлияет на движение автомобильного транспорта в столице, сообщи глава ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин.

По его словам, во время чемпионата мира по футболу рост затруднений ожидается в дни матчей, в связи с принятыми в целях безопасности мерами.

Евсин заявил, что осложнения на дорогах будут наблюдаться, но не будут нести критического характера. Осложнения на дорогах возможны 13 и 14 июня из-за ограничений движения.