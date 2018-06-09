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СМИ: Apple просит контрагентов сократить поставки комплектующих

СМИ: Apple просит контрагентов сократить поставки комплектующих

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6:59   9 Июня 2018
Весь мир
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СМИ: Apple просит контрагентов сократить поставки комплектующих

СМИ: Apple просит контрагентов сократить поставки комплектующих

Издание Nikkei (Япония) сообщает, что американская корпорация, являющаяся производителем персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, другой техники, а также ПО, Apple просит поставщиков снизить производство комплектующих на 20 процентов.

Это связано с тем, что она пересматривает планы выпуска iPhone. В публикации утверждают, что вместо сотни миллионов данных гаджетов сделают 80 миллионов.

Заявляют, что сокращение объема заказов сказывается на акциях корпорации: снижение — 2,2 процента до 189 долларов. В свою очередь акции ее контрагентов понесли более существенные. Так Apple AMS лишилась шести процентов стоимости, а Dialog Semi четырех.

Накануне СМИ сообщили, что Apple собирается бороться с зависимостью от смартфонов. Пользователи получат с очередным обновлением iOS 12 новые функции, которые направлены на ограничение времени проведенного человеком со смартфоном.

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Автор: Анастасия Аои
#экономика #поставки #общество #весь мир #смартфон #apple #iphone #комплектующие #контрагенты
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