СМИ: Apple просит контрагентов сократить поставки комплектующих

Издание Nikkei (Япония) сообщает, что американская корпорация, являющаяся производителем персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, другой техники, а также ПО, Apple просит поставщиков снизить производство комплектующих на 20 процентов.

Это связано с тем, что она пересматривает планы выпуска iPhone. В публикации утверждают, что вместо сотни миллионов данных гаджетов сделают 80 миллионов.

Заявляют, что сокращение объема заказов сказывается на акциях корпорации: снижение — 2,2 процента до 189 долларов. В свою очередь акции ее контрагентов понесли более существенные. Так Apple AMS лишилась шести процентов стоимости, а Dialog Semi четырех.

Накануне СМИ сообщили, что Apple собирается бороться с зависимостью от смартфонов. Пользователи получат с очередным обновлением iOS 12 новые функции, которые направлены на ограничение времени проведенного человеком со смартфоном.