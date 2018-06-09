Украинский синоптик: Россия не виновата в том, что в Киеве нет дождя
Украинский синоптик Наталья Диденко заявила, что Россия не виновата в засушливой погоде под Киевом.
На своей странице в Facebook она написала, что разочарует сторонников теории российского климатической оружия.
По словам специалиста, прогностические модели обещали дождь в Киеве. Однако, уточненные схемы и карты показывают, что климатический фронт не коснется украинской столицы.
Диденко заявила, что «подлый заговор российских преступных климатологов» вряд ли мог быть осуществлен за день американцами, немцами, британцами и другими метеоцентрами Европы.