Украинский синоптик Наталья Диденко заявила, что Россия не виновата в засушливой погоде под Киевом.

На своей странице в Facebook она написала, что разочарует сторонников теории российского климатической оружия.

По словам специалиста, прогностические модели обещали дождь в Киеве. Однако, уточненные схемы и карты показывают, что климатический фронт не коснется украинской столицы.

Диденко заявила, что «подлый заговор российских преступных климатологов» вряд ли мог быть осуществлен за день американцами, немцами, британцами и другими метеоцентрами Европы.