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 Бывший глава Якутии получил звание Почетного гражданина республики

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Украинский синоптик: Россия не виновата в том, что в Киеве нет дождя

Украинский синоптик: Россия не виновата в том, что в Киеве нет дождя

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6:49   9 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Украинский синоптик: Россия не виновата в том, что в Киеве нет дождя

Украинский синоптик: Россия не виновата в том, что в Киеве нет дождя

Украинский синоптик Наталья Диденко заявила, что Россия не виновата в засушливой погоде под Киевом.

На своей странице в Facebook она написала, что разочарует сторонников теории российского климатической оружия.

По словам специалиста, прогностические модели обещали дождь в Киеве. Однако, уточненные схемы и карты показывают, что климатический фронт не коснется украинской столицы.

Диденко заявила, что «подлый заговор российских преступных климатологов» вряд ли мог быть осуществлен за день американцами, немцами, британцами и другими метеоцентрами Европы.

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Автор: Олег Королев
#украина #киев #дождь #засуха #синоптики
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