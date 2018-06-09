The Wall Street Journal сообщает, что Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после почти двухгодового сокращения.

За прошлый месяц объем добычи увеличили свыше чем на сотню тысяч баррелей в день (в итоге достиг порядка десяти миллионов баррелей в день). Он не является слишком большим по меркам Саудовской Аравии, отмечают в статье.

В свою очередь за июнь чиновники запланировали увеличить показатель как минимум еще на сотню тысяч баррелей в день. Эти меры демонстрируют о резкую смену курса.

В статье также привели данные из консультационной компании Kpler. Говорится, что объемы экспорта из королевства в прошлом месяце выросли на 300 тысяч баррелей в день.

Весной СМИ сообщили, что в новый состав совета директоров крупной национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco впервые вошла женщина — американка Линн Эльзенханс.