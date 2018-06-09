Последний фрагмент ракет-носителей «Союз-2» вывозят из Якутии

В Алданском районе Якутии специалисты закончили эвакуацию фрагментов створок головных обтекателей ракет-носителей «Союз-2», запущенных с космодрома «Восточный».

В министерстве охраны природы республики отметили, что рабочая группа вылетела в район поисков для транспортировки последнего фрагмента. Ранее было вывезено 14 из 15 найденных.

Отмечается, что поиски усложнял густой лес и горные склоны. По этой причине фрагменты эвакуировали в пешем порядке.

Поиски и вывоз проводились с 15 мая в в Вилюйском и Алданском районах республики.