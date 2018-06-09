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6:24   9 Июня 2018
Весь мир
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Спецгруппу для защиты выборов от кибератак сформируют в Австралии — СМИ

Спецгруппу для защиты выборов от кибератак сформируют в Австралии — СМИ

Издание The Australian сообщило, что австралийские власти сформируют межведомственную рабочую группу для защиты участников и организаторов грядущих дополнительных парламентских выборов от атак хакеров. Это случится в первый раз в истории страны.

В составе группы будут сотрудники федеральной полиции, Австралийской службы безопасности и разведки, Национального центра киберзащиты, а также некоторых иных специальных служб, сказано в статье. Именно они должны помогать местной избирательной комиссии и отслеживать любого рода внешние попытки помешать проведению выборов.

В издании утверждают, что новая рабочая группа не прекратит деятельность после окончания выборов. Она станет постоянной.

В апреле СМИ распространили информацию о том, что местное правительство собирается расширить полномочия Управления радиотехнической обороны. Оно сможет следить за пользователями интернета в Австралии. Эти данные вскоре опровергла министр иностранных дел Джули Бишоп.  

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Автор: Анастасия Аои
#выборы #политика #австралия #общество #весь мир #кибератака #хакер #спецгруппа
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