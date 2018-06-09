Издание The Australian сообщило, что австралийские власти сформируют межведомственную рабочую группу для защиты участников и организаторов грядущих дополнительных парламентских выборов от атак хакеров. Это случится в первый раз в истории страны.

В составе группы будут сотрудники федеральной полиции, Австралийской службы безопасности и разведки, Национального центра киберзащиты, а также некоторых иных специальных служб, сказано в статье. Именно они должны помогать местной избирательной комиссии и отслеживать любого рода внешние попытки помешать проведению выборов.

В издании утверждают, что новая рабочая группа не прекратит деятельность после окончания выборов. Она станет постоянной.

В апреле СМИ распространили информацию о том, что местное правительство собирается расширить полномочия Управления радиотехнической обороны. Оно сможет следить за пользователями интернета в Австралии. Эти данные вскоре опровергла министр иностранных дел Джули Бишоп.