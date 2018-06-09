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 Бывший глава Якутии получил звание Почетного гражданина республики

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Украинский синоптик: Россия не виновата в том, что в Киеве нет дождя

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6:18   9 Июня 2018
Весь мир
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НАТО направит миссию для обучения иракских военных

НАТО направит миссию для обучения иракских военных

Североатлантический альянс направит новую военную миссию в Ирак, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В рамках совместного выступления с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом в Брюсселе он рассказал, что по запросу Багдада в Ирак будет направлена новая миссия, которая будет состоять из нескольких сотен военных инструкторов и персонала.

По его словам, целью станет тренировка военных Ирака и развитие тренировочных центров. Генсек НАТО подчеркнул, что миссия предоставит большую ресурсную базу иракским вооруженным силам и не допустит возрождения ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).

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Автор: Олег Королев
#нато #ирак
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