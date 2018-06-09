НАТО направит миссию для обучения иракских военных

Североатлантический альянс направит новую военную миссию в Ирак, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В рамках совместного выступления с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом в Брюсселе он рассказал, что по запросу Багдада в Ирак будет направлена новая миссия, которая будет состоять из нескольких сотен военных инструкторов и персонала.

По его словам, целью станет тренировка военных Ирака и развитие тренировочных центров. Генсек НАТО подчеркнул, что миссия предоставит большую ресурсную базу иракским вооруженным силам и не допустит возрождения ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).