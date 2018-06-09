Бывший глава Якутии получил звание Почетного гражданина республики

Пресс-служба главы и правительства региона сообщила, что указом временно исполняющего обязанности главы Якутии Айсена Николаева экс-главе Егору Борисову, находившемуся на этой должности восемь лет) присвоили звание Почетного гражданина республики.

Он получил его за заслуги в сфере госстроительства, весомый вклад в развитие Якутии как в экономической, так и в социальной областях, а также за результативную общественно-политическую деятельность в течении многих лет.

Борисов рассказал, что все время жил и работал для республики, и в будущем продолжит прикладывать усилия в своей деятельности на благо людей.

Накануне Николаев встретился с руководством алмазодобывающей организации «Алроса».