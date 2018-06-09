Мы в соц.сетях:
Последний фрагмент ракет-носителей «Союз-2» вывозят из Якутии

Последний фрагмент ракет-носителей «Союз-2» вывозят из Якутии

 Бывший глава Якутии получил звание Почетного гражданина республики

Бывший глава Якутии получил звание Почетного гражданина республики
Украинский синоптик: Россия не виновата в том, что в Киеве нет дождя

Украинский синоптик: Россия не виновата в том, что в Киеве нет дождя

 Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО
СМИ: Apple просит контрагентов сократить поставки комплектующих

СМИ: Apple просит контрагентов сократить поставки комплектующих

 Саудовская Аравия наращивает добычу нефти — СМИ

Саудовская Аравия наращивает добычу нефти — СМИ
Последний фрагмент ракет-носителей «Союз-2» вывозят из Якутии

Последний фрагмент ракет-носителей «Союз-2» вывозят из Якутии

 Бывший глава Якутии получил звание Почетного гражданина республики

Бывший глава Якутии получил звание Почетного гражданина республики
Украинский синоптик: Россия не виновата в том, что в Киеве нет дождя

Украинский синоптик: Россия не виновата в том, что в Киеве нет дождя

 Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО
СМИ: Apple просит контрагентов сократить поставки комплектующих

СМИ: Apple просит контрагентов сократить поставки комплектующих

 Саудовская Аравия наращивает добычу нефти — СМИ

Саудовская Аравия наращивает добычу нефти — СМИ
6:02   9 Июня 2018
Общество
35

Бывший глава Якутии получил звание Почетного гражданина республики

Бывший глава Якутии получил звание Почетного гражданина республики

Пресс-служба главы и правительства региона сообщила, что указом временно исполняющего обязанности главы Якутии Айсена Николаева экс-главе Егору Борисову, находившемуся на этой должности восемь лет) присвоили звание Почетного гражданина республики.

Он получил его за заслуги в сфере госстроительства, весомый вклад в развитие Якутии как в экономической, так и в социальной областях, а также за результативную общественно-политическую деятельность в течении многих лет.

Борисов рассказал, что все время жил и работал для республики, и в будущем продолжит прикладывать усилия в своей деятельности на благо людей. 

Накануне Николаев встретился с руководством алмазодобывающей организации «Алроса».  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Аои
#россия #общество #якутия #николаев #почетный гражданин республики #егор борисов
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Госдума обыграла Бундестаг в футбол Россия
Госдума обыграла Бундестаг в футбол
Счет 5:3.
22:10   8 Июня 2018
116
Газзаев надеется, что сборная России на ЧМ-2018 выйдет из группы Россия

Газзаев надеется, что сборная России на ЧМ-2018 выйдет из группы

21:50   8 Июня 2018
68
Жуков подарил немецким депутатам «Черного паука» Весь мир

Жуков подарил немецким депутатам «Черного паука»

20:52   8 Июня 2018
46
Жукову понравилась идея Трампа вернуть Россию в G8 Весь мир

Жукову понравилась идея Трампа вернуть Россию в G8

20:31   8 Июня 2018
565
Самое читаемое
Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ

Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ

 Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Красные могут повторить в столице белой России

Красные могут повторить в столице белой России

 Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7

Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7