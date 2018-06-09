Сирийские беженцы с контролируемой США территории просят помощи властей

Сотни беженцев из подконтрольного западной коалиции лагеря «Эр-Рукбан» перешли в пригород Дамаска и попросили помощи у сирийских властей.

РИА «Новости» со ссылкой на переселенцев сообщает, что тем пришлось пройти многие километры через пустыню из-за отсутствия помощи. Сейчас беженцам помогают студенты студенты одного из университетов Дамаска.

В лагере Эр-Рукбан и на базе США Ат-Танф находились около 60 тысяч беженцев. Боевики создавали жителям проблемы с с водой и пропитанием, в ООН происходящее оценили как гуманитарную катастрофу.