Мы в соц.сетях:
В результате ДТП в Хабаровском крае пострадали девять человек

В результате ДТП в Хабаровском крае пострадали девять человек

 МФЦ могут сократить количество предоставляемых услуг — «Известия»

МФЦ могут сократить количество предоставляемых услуг — «Известия»
Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

 ​​​​​​​МИД Украины опроверг гибель украинских туристов в Грузии

​​​​​​​МИД Украины опроверг гибель украинских туристов в Грузии
Сирийские беженцы с контролируемой США территории просят помощи властей

Сирийские беженцы с контролируемой США территории просят помощи властей

 США создали электронно-вычислительную машину производительностью 200 петафлопс

США создали электронно-вычислительную машину производительностью 200 петафлопс
В результате ДТП в Хабаровском крае пострадали девять человек

В результате ДТП в Хабаровском крае пострадали девять человек

 МФЦ могут сократить количество предоставляемых услуг — «Известия»

МФЦ могут сократить количество предоставляемых услуг — «Известия»
Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

 ​​​​​​​МИД Украины опроверг гибель украинских туристов в Грузии

​​​​​​​МИД Украины опроверг гибель украинских туристов в Грузии
Сирийские беженцы с контролируемой США территории просят помощи властей

Сирийские беженцы с контролируемой США территории просят помощи властей

 США создали электронно-вычислительную машину производительностью 200 петафлопс

США создали электронно-вычислительную машину производительностью 200 петафлопс
5:42   9 Июня 2018
Весь мир
41

Сирийские беженцы с контролируемой США территории просят помощи властей

Сирийские беженцы с контролируемой США территории просят помощи властей

Сотни беженцев из подконтрольного западной коалиции лагеря «Эр-Рукбан» перешли в пригород Дамаска и попросили помощи у сирийских властей.

РИА «Новости» со ссылкой на переселенцев сообщает, что тем пришлось пройти многие километры через пустыню из-за отсутствия помощи. Сейчас беженцам помогают студенты студенты одного из университетов Дамаска.

В лагере Эр-Рукбан и на базе США Ат-Танф находились около 60 тысяч беженцев. Боевики создавали жителям проблемы с с водой и пропитанием, в ООН происходящее оценили как гуманитарную катастрофу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сирия #беженцы #эр-рукбан
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Госдума обыграла Бундестаг в футбол Россия
Госдума обыграла Бундестаг в футбол
Счет 5:3.
22:10   8 Июня 2018
107
Газзаев надеется, что сборная России на ЧМ-2018 выйдет из группы Россия

Газзаев надеется, что сборная России на ЧМ-2018 выйдет из группы

21:50   8 Июня 2018
64
Жуков подарил немецким депутатам «Черного паука» Весь мир

Жуков подарил немецким депутатам «Черного паука»

20:52   8 Июня 2018
45
Жукову понравилась идея Трампа вернуть Россию в G8 Весь мир

Жукову понравилась идея Трампа вернуть Россию в G8

20:31   8 Июня 2018
548
Самое читаемое
Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ

Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ

 Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Красные могут повторить в столице белой России

Красные могут повторить в столице белой России

 Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7

Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7