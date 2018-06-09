США создали электронно-вычислительную машину производительностью 200 петафлопс

MIT Technology Review сообщает, что благодаря новому электронно-вычислительному аппарату Summit производительностью две сотни петафлопс (до 200 квадриллионов операций в секунду), Соединенные Штаты опередили Китай в сфере суперкомпьютеров.

Его запустила Национальная исследовательская лаборатория американского министерства энергетики в Оук-Ридже.

Весь компьютер и сопутствующее оборудование располагаются в помещении, где могли бы разместить сразу два теннисных корта.

Предыдущим мощнейшим во всем мире суперкомпьютером был Sunway TaihuLight (Китай). Его производительность 93 квадриллиона операций в секунду.

Суперкомпьютеры служат для решения задач с осуществлением численного моделирования и обработки большого количества информации.

В начале года сообщили, что Российская Федерация очень уступает другим государствам в проектировании и производстве такого рода аппаратов. СМИ сообщили, что для улучшения этой отрасли нужна специальная нацпрограмма.