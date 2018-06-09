В результате ДТП в Хабаровском крае пострадали девять человек

В Хабаровском крае при ДТП с двумя автомобилями пострадали девять человек, сообщает главврач краевого центра медицины катастроф Павел Курнявка.

На двухсотом километре автодороги «Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре» около населенного пункта Лидога столкнулись две «легковушки».

Травмы получили девять человек, из них двое - дети шести и восьми лет. Один человек был осмотрен на месте, остальные были направлены в Троицкую центральную районную больницу, один из которых был срочно прооперирован. Семерых человек доставили вертолетом в Хабаровск во вторую краевую больницу.

Состояние одной пострадавшей оценивается как тяжелое, у шестерых - средней степени тяжести.