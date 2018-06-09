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 МФЦ могут сократить количество предоставляемых услуг — «Известия»

МФЦ могут сократить количество предоставляемых услуг — «Известия»
Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

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5:21   9 Июня 2018
Россия
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МФЦ могут сократить количество предоставляемых услуг — «Известия»

МФЦ могут сократить количество предоставляемых услуг — «Известия»

Министерство экономического развития Российской Федерации выдвинуло предложение о сокращении списка государственных услуг в многофункциональных центрах за счет не слишком востребованных сервисов.

Причиной послужило то, что государственные услуги по приему и учету уведомлений в части видов деятельности МЧС; Федеральной службы по труду и занятости; Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения; Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и Федерального медико-биологического агентства почти не востребованы. Такую информацию передает газета «Известия».

Проект постановления передали на рассмотрение кабинета министров.

Перечень предоставляемых услуг могут сократить уже в 2018 году.

Несколько дней назад вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла на рассмотрение палаты законопроект об информировании семей в отделах записи актов гражданского состояния и МФЦ о предоставляемых льготах.

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Автор: Анастасия Аои
#яровая #россия #госдума #мфц #минэкономразвития #услуги #общество #госуслуги
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