Министерство экономического развития Российской Федерации выдвинуло предложение о сокращении списка государственных услуг в многофункциональных центрах за счет не слишком востребованных сервисов.

Причиной послужило то, что государственные услуги по приему и учету уведомлений в части видов деятельности МЧС; Федеральной службы по труду и занятости; Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения; Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и Федерального медико-биологического агентства почти не востребованы. Такую информацию передает газета «Известия».

Проект постановления передали на рассмотрение кабинета министров.

Перечень предоставляемых услуг могут сократить уже в 2018 году.

Несколько дней назад вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла на рассмотрение палаты законопроект об информировании семей в отделах записи актов гражданского состояния и МФЦ о предоставляемых льготах.