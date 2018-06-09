Белый дом раскрыл содержание встречи Трампа с Макроном на полях G7

Американский лидер Дональд Трамп на встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном на полях «Большой семерки» призвал к поиску решения ливийской проблемы, сообщили в Белом доме.

Лидеры обсудили Сирию, Иран и Северную Корею.

По мнению Трампа, долгосрочное решение возможно в случае, если все заинтересованные стороны смогут договориться.

На данный момент в Ливии царит двоевластие - на востоке страны в Тобруке заседает избранный народом парламент, на западе в Триполи - сформированное при поддержке ООН и Европы правительство.