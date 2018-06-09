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В результате ДТП в Хабаровском крае пострадали девять человек

В результате ДТП в Хабаровском крае пострадали девять человек

 МФЦ могут сократить количество предоставляемых услуг — «Известия»

МФЦ могут сократить количество предоставляемых услуг — «Известия»
Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

 ​​​​​​​МИД Украины опроверг гибель украинских туристов в Грузии

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4:59   9 Июня 2018
Весь мир
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Белый дом раскрыл содержание встречи Трампа с Макроном на полях G7

Белый дом раскрыл содержание встречи Трампа с Макроном на полях G7

Американский лидер Дональд Трамп на встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном на полях «Большой семерки» призвал к поиску решения ливийской проблемы, сообщили в Белом доме.

Лидеры обсудили Сирию, Иран и Северную Корею.

По мнению Трампа, долгосрочное решение возможно в случае, если все заинтересованные стороны смогут договориться.

На данный момент в Ливии царит двоевластие - на востоке страны в Тобруке заседает избранный народом парламент, на западе в Триполи - сформированное при поддержке ООН и Европы правительство.

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Автор: Олег Королев
#трамп #ливия #макрон
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