Белый дом раскрыл содержание встречи Трампа с Макроном на полях G7
Американский лидер Дональд Трамп на встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном на полях «Большой семерки» призвал к поиску решения ливийской проблемы, сообщили в Белом доме.
Лидеры обсудили Сирию, Иран и Северную Корею.
По мнению Трампа, долгосрочное решение возможно в случае, если все заинтересованные стороны смогут договориться.
На данный момент в Ливии царит двоевластие - на востоке страны в Тобруке заседает избранный народом парламент, на западе в Триполи - сформированное при поддержке ООН и Европы правительство.