Природные пожары в Калифорнии могли начаться из-за неполадок в работе энергосети

На интернет-портале Управления защиты лесных угодий и противопожарной охраны Калифорнии опубликовали документ в котором говорится, что 12 природных пожаров в октябре прошлого года начались из-за неполадок в работе оборудования энергетической компании.

Эти случаи привели к гибели 18 человек и разрушению порядка двух тысяч построек.

Падали опоры линий электропередачи, по тем или иным причинам обрывались провода и касались деревьев.

В докладе уточнили, что оборудованием владела компания Pacific Gas & Electric.

Всего за октябрь прошлого года в штате случилось примерно 170 природных пожаров. Ущерб оценили почти в десять миллиардов долларов. Во многих случаях еще не выяснили причину возгорания.

В свою очередь на портале PG&E опубликовали сообщение о том, что компания изучит доклад и что она помогает восстанавливать разрушенное пожарами.

Накануне стало известно, что крупнейший по площади (1140 квадратных километра) природный пожар, который прозвали Томас, полностью потушили в Калифорнии только спустя полгода. Однако его последствия оказались действительно значительными. Их еще предстоит устранять некоторое время.