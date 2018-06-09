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5:00   9 Июня 2018
Весь мир
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Природные пожары в Калифорнии могли начаться из-за неполадок в работе энергосети

Природные пожары в Калифорнии могли начаться из-за неполадок в работе энергосети

На интернет-портале Управления защиты лесных угодий и противопожарной охраны Калифорнии опубликовали документ в котором говорится, что 12 природных пожаров в октябре прошлого года начались из-за неполадок в работе оборудования энергетической компании.

Эти случаи привели к гибели 18 человек и разрушению порядка двух тысяч построек.

Падали опоры линий электропередачи, по тем или иным причинам обрывались провода и касались деревьев.

В докладе уточнили, что оборудованием владела компания Pacific Gas & Electric.

Всего за октябрь прошлого года в штате случилось примерно 170 природных пожаров. Ущерб оценили почти в десять миллиардов долларов. Во многих случаях еще не выяснили причину возгорания.

В свою очередь на портале PG&E опубликовали сообщение о том, что компания изучит доклад и что она помогает восстанавливать разрушенное пожарами.

Накануне стало известно, что крупнейший по площади (1140 квадратных километра) природный пожар, который прозвали Томас, полностью потушили в Калифорнии только спустя полгода. Однако его последствия оказались действительно значительными. Их еще предстоит устранять некоторое время.

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Автор: Анастасия Аои
#сша #пожар #происшествия #калифорния #общество #весь мир #энергосеть #природный пожар
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